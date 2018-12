Há um ano e sete meses escrevo essa coluna aqui no jornal. É muito bom poder compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho, do meu conhecimento, de tantas coisas que aprendi na faculdade de moda e ao longo dos meus 55 anos… Resolvi aqui relembrar algumas frases que me geraram retorno e dúvidas através de e-mail e contatos pessoais:



– A forma como as pessoas se vestem comunica o estilo, a acessibilidade, o que pensam e, possivelmente, o que querem. O carinho e cuidado com que uma pessoa cuida da aparência diz muito sobre ela. É, inclusive um meio eficaz que pode abrir ou fechar portas.



– A forma como você se veste é determinante para uma boa primeira impressão. Contribui para uma relação imediata de confiança e credibilidade.



– A aparência é uma extensão da nossa personalidade. Inconscientemente o nosso cérebro faz uma ligação imediata com a mensagem visual que recebe, criando referências positivas ou negativas.



– Pessoas com autoestima desenvolvida e elevada são mais felizes, confiantes, seguras e independentes. Com isso, tanto na vida pessoal quanto profissional tudo flui de outra maneira!



VEM… VERÃO

Hoje inicia oficialmente a estação mais quente do ano, embora já tenha nos mostrado nesses últimos dias de como será! Dezembro, além do calor, é o mês das festas, muitas festas! Afinal, estamos comemorando a vida, os amigos, as conquistas. Enfim, são muitos os motivos para comemorarmos! Que nesse Natal, possamos estar mais próximos daqueles que amamos, mas principalmente, de lembrarmos sempre daqueles que tiveram menos sorte do que nós… Um brinde a esse ano que termina e outro ao próximo que está chegando! Mas o mais importante: nunca esqueçamos o motivoreal de tudo isso: o Aniversariante desse 25 de dezembro, JESUS!

Um Feliz Natal pra todos nós, e um abençoado 2019! Até lá… Abraço!

Saionara Dias Teixeira