Estamos em pleno verão, com muito calor ainda pela frente! O mês de março costuma nos apresentar dias ensolarados e abafados, mas no mundo da moda tudo é bem diferente… Nesta época já estão começando a aparecer o que vamos usar nessa próxima estação; darei aqui algumas pinceladas de tendências para quem gosta de se atualizar…



A moda Outono/Inverno 2019 chega pra nós com muita criatividade e ousadia, com muitas tendências de outras épocas, celebrando a individualidade, o estilo e o glamour.



ANIMAL PRINT: Do leopardo ao tigre, da zebra ao lince, nenhum animal foi deixado de fora nesta estação!É uma das tendências mais fortes desse Outono/Inverno; a novidade é que essa estampa volta reinventada, além de novas modelagens, ela aparecerá também em estilos diferentes.



SPORTY CHIC: esta tendência segue nesta estação, embora chegue dessa vez um pouco mais sofisticada, unindo conforto e glamour aos looks. O brilho e peças mais ousadas prometem dominar nas roupas esportivas.



WESTERN: o mundo do velho oeste é outra tendência forte que promete bombar… As franjas, os boleros em camurça, as tachas, enfeitam ainda mais esse visual rústico de outros tempos, tornando essa tendência de moda ousada e exuberante!



ESTAMPADOS COM ARTE: esse ano as estampas buscam referência na arte. Grafitis, cartoons, estampas geométricas repaginadas, são alguns estampados que aparecerão nos looks dessa próxima estação.



CALÇADOS: Os esportivos seguem em alta! Com um solado um pouco mais alto eles prometem seguir com toda força, com novos modelos, releituras e grandes ícones atualizados, como o animal print! As botas com pegada western prometem ser as preferidas, em estampas da estação, dividindo espaço com as mules, que é outra aposta desse ano.



Dica: se atualize, mas não vire escravo da moda! Ela é eclética e está aí para nos ajudar… Use ela a seu favor, adaptando tendências que lhe favoreça! No próximo encontro tem mais…

Até lá! Abraço…

Saionara Dias Teixeira

Designer de Moda, Personal

Stylist e Consultora de Imagem