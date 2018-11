– Tons pastéis: as estações mais quentes de 2019, ficarão mais amenas com produções em tons como o azul, o rosa e o lavanda. A proposta é compor looks monocromáticos e com alguma fluidez, através de tecidos leves. Para quem prefere peças mais estruturadas, tem a opção da alfaiataria que segue em alta.



– Transparência em looks de dia: a transparência é muito associada a produções noturnas. Contudo, uma das tendências da moda dessa primavera/verão que promete fazer sucesso é o uso de peças com esse estilo em looks diurnos. Para as mais discretas é possível fazer sobreposições de camisetas transparentes com camisetas básicas.

Outra idéia é a saia com o forro mais curto, sobreposto por um tecido transparente. O efeito fica muito bonito!



– Laços: especialmente os médios e grandes, os laços certamente farão grande sucesso nessa nova estação! O objetivo é adicionar mais delicadeza as produções; esse detalhe cheio de charme pode estar presentes no pescoço, na cintura ou em outros pontos da peça.



– Ombros estruturados: essa tendência está retornando dos anos 1980, e promete deixar a silhueta feminina um pouco diferenciada. A idéia é dar ênfase aos ombros, em alguns casos com o uso de ombreiras ou então, em peças mais discretas, adicionando detalhes em bordados.



– Princesa moderna: essa é uma tendência ideal para as adeptas de um estilo mais romântico nas suas produções; o conceito de princesa será atualizado desconstruindo peças clássicas por meio de adição de fendas e babados estratégicos em vestidos, principalmente os longos. A dica para montar um look perfeito é apostar em peças com estampas florais em modelagens mais ousadas e com um toque de sensualidade.



-Macacão: o preferido do momento! Certamente estará presente desde os looks casuais, para o dia a dia, como também nos mais elegantes, muitas vezes substituindo o vestido, inclusive para festas. Vale a pena investir…

Até o próximo encontro… Abraço!

Saionara Dias Teixeira