Moda & Estilo – Tendências atualizadas – Saionara Teixeira

Muitas apostas para o verão 2018 já podem ser encontradas nas vitrines… Para ajudar na escolha da tendência que mais tem a ver com você, aqui um resumo do que vem por aí…



TOTAL WHITE: Os looks monocromáticos estão em alta já a algumas temporadas. O hit do verão é totalmente branco, especialmente em alfaiataria e tecidos nobres.



BABADOS: Nas versões estruturadas ou fluídas, eles aparecem em saias, blusas e vestidos. Se forem combinados à blusa que deixa o ombro a mostra – Outra tendência absoluta do verão – Melhor ainda!



CROPPED: A blusa curtinha veio pra ficar! Acompanhada de peças com cintura alta, forma um look perfeito. Esta é uma aquisição certeira e versátil.



ESTAMPAS:

-Tropicais: Os padrões vibrantes e tropicais surgem principalmente em peças únicas, como macacões e vestidos.

– Estampa Dark: A estampa com fundo escuro está de volta! Em vestidos, pantalonas, shorts e camisas. É uma estampa de presença e superbacana!

– Grafismos: Formas gráficas também aparecem em peças para todas as ocasiões. As versões com grafismos estreitos em branco & preto são atemporais e valem o investimento.

– Poás: A febre dos anos 50 voltou com tudo! A estampa de bolinhas traz um toque de feminilidade e romantismo ao look.

– Xadrex Vichy: É uma estampa super atemporal, bem feminina e cheia de charme. Esse xadrex miúdo pode ser combinado com qualquer cor em peças lisas ou com listras da mesma cor, dependendo da imaginação!

A Moda também é uma maneira de se expressar! Veja qual a tendência que mais representa a sua personalidade…

Até o próximo encontro… Abraço!



