Ela pode ser definida como um movimento da moda ao longo de um período de tempo. O que está na moda em uma temporada, pode estar fora de moda na próxima. As tendências de moda giram em torno do “último ”ou do “mais novo”.



Nos últimos anos, ”novo” tem designado um produto que esteve por algum tempo ausente ou escasso no mercado e que está sendo reintroduzido por designers e varegistas. O produto no caso, só é verdadeiramente novo para a geração de consumidores que não vivenciou a tendência na sua primeira versão.



QUEM LIDERA E QUEM SEGUE A MODA

As novas tendências são disseminadas pelos líderes da moda, mas dependem dos seguidores da moda pra serem legitimadas. Aqui, algumas características que definem os seguidores de uma tendência:



– Inovadores de moda: estes são os primeiros a comunicarem novo estilo ou look para outros consumidores de moda; sentem-se mais seguros socialmente e são mais interessados em moda.

– Primeiros adeptos: geralmente influenciam as pessoas no seu grupo social. Essas pessoas são cruciais para a popularização das tendências.

– Maioria inicial: são muito cautelosos em suas compras e se orientam pelo que vêem nas pessoas mais estilosas; são influenciados pela publicidade e pela mídia e se preocupam com a aparência para se adequarem as pessoas a sua volta.

– Maioria tardia: são mais céticos em relação as “últimas ”ou as “mais novas” tendências e levam um tempo até serem convencidos; geralmente tem um gosto mais tradicional.

– Retardatários: olham para os amigos e pessoas próximas; buscam conforto e comodidade no vestir e não estão muito interessado em tendências de moda.

Até o próximo encontro… Abraço!



Saionara Dias Teixeira

sayo.teixeira@hotmail.com