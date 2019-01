(Foto: Trilegal / Divulgação)



O caçapavano Eron dos Santos Rodrigues, morador da Vila Sul, em Caçapava do Sul, ganhou uma BMW no sorteio do Trilegal realizado no dia 30 de dezembro de 2018. O prêmio pode ser revertido em dinheiro, no valor de R$ 143 mil. A informação foi divulgada no site da empresa Vida Trilegal Tchê.

Os sorteios previstos no Certificado são realizados pela Aplicap Capitalização S/A com a presença de auditoria independente, em auditório aberto ao público aos domingos, sempre às 9h e transmitidos ao vivo pela TV Bandeirantes e TV Record.