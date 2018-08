Escola Estadual Rosendo Celestino de Oliveira fica na Varzinha

(Foto: Divulgação)

Um grupo de moradores da Varzinha, interior do município, está trabalhando para reerguer a associação comunitária rural na localidade.



Segundo o produtor Diamarante Ferreira Texeira, recentemente o grupo solicitou à 13ª Coordenadoria de Educação (13ª CRE-Bagé) a cedência do prédio da antiga Escola Estadual Rosendo Celestino de Oliveira. A escola foi desativada e os estudantes da região foram transferidos para colégios próximos a cidade e utilizam o transporte escolar.



– Queremos o espaço para reuniões, palestras e cursos de qualificação aos moradores da região. Uma localidade do interior precisa estar ativa e ter um espaço para discutir suas demandas e se reunir com as autoridades competentes. Estamos trabalhando para ativar a associação de moradores e estamos em tratativas com o Estado para usar o prédio. Este é o nosso projeto – disse Ferreira.