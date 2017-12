Moradores do RS passam a receber nos celulares alertas SMS em caso de desastres naturais

Desde segunda-feira, dia 18, a população dos estados do Rio Grande do Sul começa a receber mensagens de celular com alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e inédito no Brasil.

O serviço de alertas por SMS é coordenado pelo Ministério da Integração, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia móvel. O sistema tem o objetivo de orientar a população quanto aos procedimentos a serem adotados diante do risco de inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra, entre outras ocorrências.

É a terceira fase de implantação do serviço, que está em pleno funcionamento nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Foram 697 alertas emitidos até o momento que informaram comunidades sobre o risco de desastres.

A população recebe a mensagem informando o que irá acontecer e quais ações ela deve tomar a fim de evitar que as pessoas sejam atingidas por esses desastres, acrescentou Élcio Barbosa, diretor do Cenad. Ele ainda salienta que a importância da participação da população junto à Defesa Civil da sua cidade, para conhecer quais as medidas devem ser adotadas diante do recebimento de um alerta dessa natureza.

Serviço

A mensagem de cadastro começa a ser enviada para todos os telefones celulares ativos . Primeiro, o celular recebe a mensagem: “Defesa Civil Nacional informa: novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas de área de riscos. Para se cadastrar responda para 40199 com CEP de interesse. Ao responder indicando o CEP, o celular do usuário está apto para receber alertas da Defesa Civil. É permitido cadastrar mais de um CEP.

Os alertas serão produzidos e enviados pelo Cenad, em parceria com os órgãos de Defesa Civil do estado e municípios, assim que forem identificadas situações de riscos que possam acarretar desastres naturais. A qualquer momento, se o usuário desejar, também é possível cancelar o serviço por mensagem de texto.

Ascom / Ministério da Integração Nacional