O ex-jogador de futebol e funcionário público municipal aposentado, Roberto Correa Mayora, o Caturra, morreu neste domingo, dia 09. Ele, que tinha 71 anos, deixa a esposa Dória Maria Medeiros Ferreira e filhos Roger Mayora e Carlos Roberto Mayora. O sepultamento ocorreu às 15h, no Cemitério Municipal.



HOMENAGEM

Caturra recebeu homenagem do Aimoré Esporte Clube no dia 16 de março de 2013. Familiares, ex-companheiros de clube, autoridades, dirigentes e ex-dirigentes de clubes da cidade, São Sepé e Cachoeira do Sul prestigiaram a cerimônia no Estádio Municipal Aristides de Macedo.



O evento teve início com jogo preliminar da escolinha de futebol do Santos. Logo após houve a cerimônia de entrega de placas e medalha ao ex-zagueiro. Em seguida foi disputado o jogo “Amigos do Caturra” que reuniu atletas veteranos. Caturra deu o pontapé inicial e jogou por alguns minutos. A cada toque de bola era ovacionado pela torcida que lotou as arquibancadas.



Ele foi considerado um dos maiores jogadores do futebol gaúcho nos anos 1960, 1970 e 1980. Com o atleta em campo, o Aimoré conquistou vários títulos em Caçapava e no Rio Grande do Sul.

CIDADÃO CAÇAPAVANO

No dia 22 de agosto de 2017, a Câmara de Vereadores concedeu o título de “Cidadão Caçapavano”, ao desportista Caturra. A solenidade foi indicação do vereador Luis Fernando Torres (Boca). Caturra era natural de Bagé, mas veio morar em Caçapava aos três anos. Durante a cerimônia Caturra se emocionou em falar sobre a cidade que lhe acolheu.

CONQUISTAS PELO AYMORÉ

– Campeão Municipal nos anos de: 1967, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982.

– Tri-campeão Estadual de Amadores Zona Centro-Sul (1974 – 1975 – 1976).

– Campeão Intermunicipal (Caçapava-Lavras-São Gabriel) em 1970, uma homenagem ao Dr. Rubens da Rosa Guedes.

– Em 1982 disputou a semifinal do Campeonato Estadual de Amadores.