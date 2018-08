Faleceu nesta segunda-feira, dia 27, em Guaíba, o artista caçapavano Antonio de Souza. O corpo foi velado na cidade onde morou por 23 anos. O enterro ocorre hoje a tarde em Caçapava do Sul. O artista formava a dupla fandangueira com a esposa Elisa Mara. Também trabalhou com circo por 28 anos.

Assista aos vídeos para saber mais sobre a história destes caçapavano.