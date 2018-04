Por volta das 6h15 desta terça-feira (24) no Km 404 da BR 290 em Santa Margarida do Sul ocorreu uma colisão frontal que matou um homem de 43 anos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um acidente envolvendo um caminhão de Cachoeira do Sul e um GM Spin da Prefeitura de Santa Margarida. No local, os policiais rodoviários verificaram, através dos vestígios, que o caminhão invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o automóvel.

O motorista da Prefeitura não resistiu ao impacto e morreu no local. O motorista do caminhão foi encaminhado ao hospital em estado de choque. Os veículos ficaram fora da pista, o trânsito no local flui lentamente e a PRF trabalha no levantamento do local do acidente.