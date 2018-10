Ação integra Projeto “Verdade na Saúde” e está acontecendo em todas regiões do Estado

O Ministério Público do Trabalho (MPT) realizará, na quarta-feira (10/10), às 13h30min, em Santa Cruz do Sul, audiência coletiva com 64 municípios da região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul.

O objetivo é incrementar e aprimorar as notificações relativas a acidentes e adoecimentos no trabalho, no âmbito do Projeto “Verdade na Saúde”, conduzido pelo MPT, considerando a persistência de índices preocupantes de subnotificação.

Foram notificadas 678 pessoas e organizações, entre secretários municipais de saúde (64), Vigilância em Saúde do Trabalhador – VISAT (64), conselhos municipais de saúde (64), unidades de saúde públicas (300) e privadas (142), Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMTs) das maiores empresas (44) e mais três convites. A reunião acontecerá na Câmara Municipal, localizada na rua Fernando Abbot, 940, Centro.

Durante a audiência coletiva, será detalhada a Notificação Recomendatória, encaminhada pelo MPT, em agosto, às unidades de saúde da região, atinente à proteção à Saúde do Trabalhador, ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e ao Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador (SIST). Foi requisitado que as unidades alimentem de forma regular o Sinan e o SIST, por meio de notificação e investigação de casos de doenças e agravos de notificação compulsória, observando-se, de forma prioritária, os agravos à saúde do trabalhador.

Aos municípios, por sua vez, foi expedida recomendação no sentido de cumprirem a obrigação de implementar, na rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e na rede privada a notificação compulsória, o registro e a análise dos dados atinentes à saúde do trabalhador. Também será ministrado treinamento referente ao tema e será analisado o estágio atual do cumprimento das obrigações referentes às notificações compulsórias.

Clique aqui para acessar a Notificação recomendatória enviada às unidades de saúde.

Clique aqui para acessar a Notificação recomendatória enviada aos municípios.

A audiência está sendo organizada pelo coordenador da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho (Codemat) do MPT-RS, procurador Rogério Uzun Fleischmann (lotado em Porto Alegre), e pela vice-coordenadora, procuradora Priscila Dibi Schvarcz (lotada em Passo Fundo).

Os municípios correspondem à área de abrangência do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (Cerest) dos Vales. O órgão é parceiro do MPT na organização do evento e tem sede em Santa Cruz do Sul. A região abrange um município da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), com sede em Porto Alegre, 12 da 8ª (Cachoeira do Sul), 13 da 13ª (Santa Cruz do Sul) e 42 da 16ª (Lajeado).

Esta será a quinta audiência coletiva de série que está sendo realizada em todo o Estado, por regiões. As quatro anteriores foram em Caxias do Sul (3/8, 49 municípios abrangidos), em Santa Rosa (4/9, 22), em Erechim (17/9, 33) e em Passo Fundo (18/9, 62), totalizando 166 municípios até agora. A sexta será em Santa Maria (11/10, 32 municípios).

Ascom / MPT-RS