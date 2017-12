Mulher é morta com tiro na testa no bairro Promorar

Segundo a Brigada Militar, Jordana Dutra Felix, 21 anos, foi morta com um tiro na testa na manhã de domingo (17), por volta das 6h, no Bairro Promorar, em Caçapava do Sul.

O crime ocorreu na casa onde morava com o marido, filhos, cunhada e cunhado. A vítima foi levada por vizinho ao hospital Hospital Caridade, mas não resistiu ao ferimento e acabou morrendo.

Conforme a BM, a mulher estava dormindo com o marido e os dois filhos quando a suspeita do disparo entrou no quarto, atirou e em seguida fugiu. A Polícia Civil investigará o caso para descobrir a motivação do crime. Jordana foi enterrada no domingo, no Cemitério das Catacumbas.