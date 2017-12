Mulher suspeita de homicídio na Promorar é presa

A Policia Civil de Caçapava do Sul cumpriu mandado de prisão preventiva na tarde de terça-feira, dia 19, e prendeu uma mulher suspeita de ser a autora de homicídio ocorrido, dia 17, no bairro Promorar. Segundo a polícia, a mulher foi interrogada na delegacia e assumiu a autoria do crime.

Relembre o caso

Jordana Dutra Felix, 21 anos, foi morta com um tiro na testa na casa onde morava com o marido, filhos, cunhada e cunhado. Ela foi levada por vizinhos ao Hospital de Caridade, mas não resistiu ao ferimento e acabou morrendo.

A mulher estava dormindo com o marido e os dois filhos quando a suspeita do disparo entrou no quarto, atirou e em seguida fugiu.