Mundo Pet – Dúvidas sobre a máquina de secar

Muitas pessoas têm muito receio de que o seu animal vá para máquina, pois acabam pensando que eles se estressam muito, porém, a máquina de secar tem sua temperatura controlada de acordo com a temperatura do ambiente, e o cão ou gato fica no máximo de 15 a 20 minutos dentro dela.

Após o banho é retirado 60% do excesso de água antes de entrar para máquina e o animal é bem secado principalmente na região dos pulmões, sendo que ela não finaliza o animal, ela apenas ajuda no processo de secagem, e muitas vezes para alguns, a máquina é muito menos estressante do que a secagem com o manuseio do secador, (geralmente para aqueles animais que não são acostumados), pois ali dentro eles ficam quietinhos apenas recebendo o ventinho morno e com menos barulho.

Então finalizando, a máquina de secar sendo usada de maneira correta é um instrumento que facilita muito a etapa da secagem e é sim um material muito seguro nas mãos de profissionais qualificados.

Por esteticista Daiane Fernandes / Mascoti