Mundo Pet – Tosa no inverno também é importante

Como todos sabem essa não é a época mais apropriada para tosas muito baixinhas. Porém, há alternativas para deixa-los charmosos e higienizados, as tosas altas. Geralmente trabalhadas na tesoura, com a altura a gosto do cliente, facilitam a higiene, evitando a formação de nós, o alojamento de parasitas (como pulgas e carrapatos) e as dermatites.

Muitas pessoas gostam de usar roupinha, mas, em casos em que o cão seja de pelagem mais longa não é necessário o uso, pois o pelo não pode ser escovado, o que acaba sendo prejudicial, formando o nó. A tosa facilita muito, evitando que a pelagem fique embaraçada. Geralmente as mais pedidas são a tosa bebê e a tosa japonesa, sendo, a tosa japonesa ideal para quem quer colocar roupinha, pois o pelo do corpo fica bem mais baixo que o das pernas.

O que queremos passar para os clientes é que não há época do ano especifica para deixar seu pet cheio de charme e com a pele e o pelo saudável, as tosas não são feitas somente para o pet não sentir calor, e sim para facilitar a manutenção da pelagem e em alguns casos manter a pele mais saudável.

