Natal Iluminado Portal do Pampa acontece hoje

Nesta terça-feira, a partir das 18h30min, em frente ao Centro Municipal de Cultura, acontece uma série de apresentações de grupos artísticos do município. O evento faz parte do projeto Natal Iluminado Portal do Pampa, realizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura e Turismo.

A programação tem início com o Grupo de Capoeira Herdeiros da Ginga, após, apresentação da Companhia de Danças Levittá. A partir das 20h, show com Duda Brito. As 21h, com saída da esquina da Avenida Coriolano Castro com a Rua XV de Novembro (em frente à Farmácia Ideal), acontece a Caminhada Iluminada Portal do Pampa, até a frente do Centro Municipal de Cultura, onde a festa continua com shows do grupo Maktub Danças do Ventre e encerrando as apresentações a Banda Pra Abalar.

Na quarta-feira, a Secretaria de Cultura e Turismo estará promovendo o Sarau Literário, a partir das 19h na Praça Dr. Rubens da Rosa Guedes. O evento terá apresentação de textos, poesia e crônicas com temas natalinos.

A programação de Natal, encerra na quinta-feira, com a 6ª Cantata Natalina, promovido pelo Clube União Caçapavana em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo. O evento tem início às 21h, com apresentação do Coral Municipal Infanto Juvenil e após, Vozes da Pulquéria e Vertente de Prata de São Sepé.

Comunicação da Prefeitura