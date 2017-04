Nilvo Dorneles – Memória do Futebol – Nelsis Coradini

Clubes de futebol para terem longevidade e serem vencedores necessitam, entre outros fatores, de torcida e de dirigentes competentes. A torcida é o sustentáculo do clube, os dirigentes são os responsáveis por sua gestão. Nas décadas de 40, 50 e 60, nossos clubes de futebol foram comandados por pessoas abnegadas que não mediam esforços para manterem seus clubes ativos e vitoriosos.



Esta coluna abre espaço para homenagear um desses abnegados e, na pessoa dele, deseja estender esta homenagem aos demais dirigentes que, igualmente, fizeram a história de nosso futebol. Estamos falando do Sr. Nelsis Coradini, ex-presidente do Caçapava Futebol Clube.



Nelsis Coradini nasceu em 18 de junho de 1927 em Santos Anjos, na época distrito de Cachoeira do Sul. Em 1948 casa-se com Geni Biachi e muda-se para Caçapava do Sul, onde fixa residência e inicia sua vida profissional na área do comércio. Neste mesmo ano começa a se envolver com o futebol da cidade e torna-se torcedor do Caçapava, dando início a uma intensa participação na vida do clube.



Em 1957, aos 30 anos de idade, foi eleito presidente do Caçapava. Sob sua presidência o “Papão Caçapavano” conquistou todos os campeonatos realizados naquele ano: campão citadino nas categorias Amador, Aspirante e Juvenil. Este feito ficou conhecido na época como “Barba, Cabelo e Bigode”. Encerrou seu mandato em 1958 mas continuou colaborando e ocupando vários cargos diretivos até 1969, ano em que o clube encerrou suas atividades futebolísticas. Voltou a participar da vida do clube em 1977, quando de sua reorganização para a volta aos gramados.



Tive a honra de ser amigo do “Seu” Nelsis, pessoa afável e de conversa agradável por quem eu tinha muita admiração e muito respeito. Nas oportunidades em que me concedia o prazer de uma conversa sobre o futebol do passado, invariavelmente aflorava todo o amor que tinha pelo Caçapava F.C. Muitas das histórias e informações que divulguei nesta coluna foram fruto de nossas conversas.



A fotografia mostra o Presidente Nelsis Coradini, acompanhado de sua esposa Srª Geni Coradini, durante a solenidade de recebimento da faixa de campeão citadino de 1957.

23.04.2017