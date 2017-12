Nome de rua no bairro Pazinato ganha nome do ex-jogador Caçapava

Na tarde desta terça-feira, dia 18, a Câmara de Vereadores aprovou Projeto de Lei denominando rua da cidade com o nome do ex-jogador do Internacional, Luis Carlos Mello Lopes, o Caçapava.



Durante a sessão, os vereadores entregaram uma placa aos familiares do Caçapava, simbolizando a homenagem. O Diretor Social e Conselheiro do Inter, Marino Quadros, o Cônsul do Inter em Caçapava, Manoel Oliveira e representantes da Torcida Sentinela Colorada participaram da solenidade. A mãe do Caçapava, Terezinha Mello, participou do evento.



O projeto de autoria da vereadora Márcia Gervásio (PDT) faz uma homenagem a um dos maiores ídolos da torcida colorada. Caçapava faleceu vítima de infarto em junho de 2016.



A rua que leverá o nome do Caçapava é a de número 254, perpendicular a Avenida Waldemar Seixas, entre as quadras 691 e 692, no bairro Pazinato, onde mora a mãe do ex-jogador.



Caçapava foi um dos grandes ídolos da história do Internacional. Nascido em 26 de dezembro de 1954, o jogador atuou também no Corinthians, Palmeiras, Vila Nova de Góias, Novo Hamburgo, Ceará e Fortaleza e foi convocado algumas vezes para a Seleção Brasileira.



O ídolo da torcida colorada foi professor da escolinha de futebol do 25º Batalhão de Caçadores – unidade militar do Exército Brasileiro – na divisa entre Teresina (PI) e Timon (MA) e em 2004 tornou-se técnico de futebol treinando crianças carentes.

Em 2006, começou a fazer parte da comissão técnica do Piauí Esporte Clube, mas retornou a Porto Alegre para trabalhar nas divisões de base do Internacional.

