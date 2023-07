Caçapavana dá dicas de Educação Financeira no YouTube

Projeto iniciou em 2020, durante a pandemia. Após uma pausa, foi retomado em 2023, com o objetivo de ajudar as famílias de baixa renda a encontrarem o equilíbrio para suas contas

“Sobrou mês no fim do meu salário”. A frase pode até ser engraçada, mas não para as famílias que vivem essa realidade por longo período. Pensando nelas e sabendo, por experiência própria, as dificuldades de uma vida sem conseguir equilibrar as contas, a caçapavana Ana Carolina Constante Costa, estudante do curso de Administração, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), criou o canal “Tu precisas saber!”, no YouTube. Nesse espaço, apresenta dicas de Educação Financeira voltadas, principalmente, às famílias de baixa renda, utilizando uma linguagem acessível a todos os públicos.

– Comecei o canal em 2020, durante a pandemia, que interferiu diretamente nas atividades que eu desempenhava na época. Eu havia me formado no Técnico em Administração, no Dinarte, e já cursava Administração, na UFSM. Minha ideia era falar sobre dinheiro, de uma forma geral, mas em 2020 mesmo, fiz uma pausa, pois vi que precisava estudar um pouco mais – conta.

Na universidade, Ana ingressou em um grupo de pesquisa sobre finanças pessoais, mediado pela professora Kelmara Vieira. Para ela, esse momento foi primordial para que conseguisse lapidar seus conhecimentos em nível acadêmico, estatístico e, principalmente, sobre questões relacionadas a finanças comportamentais e suas respectivas variáveis socioeconômicas, que interferem diretamente no conhecimento, no comportamento e nas atitudes das pessoas sobre suas finanças.

Participando das investigações do grupo, Ana percebeu que, apesar de haver um déficit geral de conhecimento sobre finanças comportamentais no país, existem grupos específicos que mais carecem de alfabetização financeira: mulheres, negros, idosos, pessoas de baixa renda e pessoas com baixa escolaridade.

– Foi então que vi que precisava voltar ao projeto do canal, mas com um público específico: usuários do Bolsa Família, mulheres e população de baixa renda. Tento publicar vídeos mensalmente, falando sobre coisas básicas, por exemplo, explicar como economizar, como buscar os menores preços, um pouco sobre juros, utilizando uma linguagem acessível, produtos acessíveis, que fazem parte do cotidiano dessas pessoas – explica.

Outro fator que pesou para a escolha do público-alvo foi a origem de Ana, que cresceu na Vila Sul.

– Vivi experiências que me marcaram muito, mesmo inconscientemente. Ficou muito marcado em mim que dinheiro é poder, mas mais do que tê-lo, saber gerenciá-lo, e isso não nos ensinam. Sempre soube que bancos comuns não possuíam interesse em me instruir a desenvolver investimentos, apenas em investi-lo [o dinheiro], visando seu próprio lucro – afirma.

Sobre a importância da Educação Financeira, Ana comenta:

– Por muito tempo, ouvimos que “dinheiro não traz felicidade”. E, de fato, não traz, mas consegue proporcionar meios que suprem nossas necessidades diárias, como ter uma casa confortável, alimentos saudáveis, acesso a momentos de lazer e acesso à qualificação, como cursar uma graduação fora da sua cidade natal. Ter uma boa educação financeira auxilia cada individuo a trabalhar de uma forma mais inteligente com aquilo que recebe mensalmente, seja para quitar dívidas, seja para formar uma poupança, visando alcançar objetivos de longo prazo.

O canal

Ana Constante cuida sozinha do “Tu precisas saber!”. Ela é a responsável pela captação do áudio e das imagens durante as gravações, por editar os vídeos e por publicá-los no YouTube. Até a manhã de ontem, dia 27, quando esta matéria foi finalizada, o canal tinha 360 pessoas inscritas e um total de 2.819 visualizações nos 26 vídeos publicados.

Os conteúdos são os mais variados assuntos relacionados à Educação Financeira: PIX, reserva de emergência, administração de dinheiro, postergação de pagamentos (o famoso comprar fiado), negociação de dívidas, planejamento orçamentário, administração de crédito, como investir e como economizar, dentre outros.

Para conferir os vídeos produzido pela caçapavana, basta acessar https://bit.ly/453Zc1Q.

Fotos: Isabela Oliveira