Caçapavana representa o Brasil em conferência na Suíça

A servidora pública federal caçapavana Manoela Dutra Macedo, conforme indicação do Ministério do Trabalho e Previdência, está representando o Brasil na 110ª Conferência Internacional do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que ocorre de 27 de maio a 11 de junho, em Genebra, na Suíça.

No evento, os representantes governamentais participam de comissões tripartites, compostas também por representantes dos trabalhadores e dos empregadores, para discutir diferentes temas do mundo do trabalho.

A OIT é responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho, e sua atuação se caracteriza pelo apoio à promoção do trabalho decente, abrangendo temas como a melhoria das condições de trabalho e o combate ao trabalho forçado, ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas.

A estrutura tripartite da OIT dá voz igual a trabalhadores, empregadores e governos para garantir que as opiniões dos parceiros sociais sejam refletidas nas normas trabalhistas e na formulação de políticas e programas.

A Conferência Internacional do Trabalho estabelece e adota normas internacionais de trabalho, constitui fórum para discussão de questões sociais e trabalhistas fundamentais e define as políticas da OIT.

A atuação de Manoela será na comissão que vai discutir a elaboração de um instrumento normativo para Aprendizagem Profissional, que desempenha importante papel na formação e na melhoria da empregabilidade dos jovens, além de contribuir para o desenvolvimento do mercado de trabalho e para melhoria da produtividade.

