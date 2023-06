José Machado, escultor de importantes monumentos locais, morre aos 82 anos

Entre suas criações, estão a Pipa do Noca, a Índia Imembuí e o Guerreiro Farrapo

Por Tisa de Oliveira

José Oliveira Machado, escultor responsável pela criação de importantes monumentos de Caçapava, como a Pipa do Noca, o Guerreiro Farrapo e a Índia Imembuí, morreu no domingo, dia 11, aos 82 anos. Caçapavano, ele fez seus estudos no Colégio Marista, em Santa Maria, na Escola Técnica de Viamão, e na Escola Técnica da Universidade Federal de Santa Maria. Como professor, lecionou na Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção (EENSA), e na Escola Técnica Estadual Dr. Rubens da Rosa Guedes, onde ministrou disciplinas relacionadas às Técnicas Agrícolas.

Sua relação com a arte foi uma revelação surpreendente, pois demonstrou seu talento ao criar obras discretamente. Foi desta forma que, com um simples rascunho no papel, surgiu uma águia que movia as asas, lançada num desfile de Sete de Setembro, homenageando a Sociedade Educacional de Caçapava, como professor da EENSA. Este trabalho também foi um tributo aos idealizadores e criadores da escola, na década de 1950.

José Machado construiu, ainda, para outro desfile da EENSA no Sete de Setembro, uma réplica do 14-Bis, o primeiro avião da História, feito por Santos Dumont. Depois, surgiram as esculturas em sucata, com solda, cuja pesquisa e montagem ele fazia em sua própria casa. Novamente contava apenas com um simples rascunho no papel e com equipes para a execução final da solda, sob sua orientação.

Conforme suas filhas, com simplicidade, fez surgir obras que revelaram o talento incrível para transformar peças em partes componentes de um todo. Trabalhos que expressam sua admiração e reverência a fatos e personagens da História de Caçapava. Entre as mais conhecidas na cidade, está a Pipa do Noca, na Praça Mathias Campos Velho, que imortalizou, junto a sua carroça e seu fiel cachorrinho, Alacino Pereira Nobre, um dos pipeiros que transportava água potável da Fonte do Mato semanalmente para lares caçapavanos.

A imagem deste personagem, assim como a de sua pipa e a do burrinho que a conduzia, foi construída pelo artista utilizando sua memória histórica, uma vez que pertenceram ao passado de Caçapava. José Machado conseguiu reproduzi-la com perfeição e com a grandeza de seu coração, retratando fielmente o Noca, e tinha orgulho do trabalho relevante para a população.

Para a família, as obras representam um tempo no passado que tem registro consagrado. O artista esculpiu, ainda, as anotações do Noca, que ficaram imortalizadas numa tarefa que jamais será esquecida.

Outras obras de José Machado

A primeira estátua em escultura de sucata criada por José Machado foi o Guerreiro Farrapo, exposto em frente à Secretaria de Cultura e Turismo. A postura de herói remete à bravura e ao destemor, aliada à arte grandiosa que o traduz. Fez jus ao se tornar um ícone da Sentinela dos Pampas, um símbolo da garra do povo de Caçapava nos feitos da sua História.

A Índia Imembuí, que fez parte da fundação de Santa Maria, foi uma homenagem dele àquela cidade que fez parte de sua formação estudantil e que também preserva o seu patrimônio histórico. A lenda relata a bravura e o encanto do amor da Índia pelo herói que vem se estabelecer naquela região. A escultura está exposta na Chácara do Forte.

Para a cidade de Bagé, fez sob encomenda uma moto em sucata que está exposta naquela cidade.

Em Caçapava, também está exposto um canhão no mesmo estilo e que registra outro elemento histórico de nossas batalhas.

O artista estava finalizando uma carreta, também em sucata. Esta era uma homenagem a outro personagem histórico do Rio Grande do Sul: o carreteiro que transportava mercadorias de um local para outro, com sua carroça puxada por bois.

O professor José Machado foi casado com Inez Barbiero Machado, com quem teve três filhas, Josane, Anelise e Mariane.

Foto principal: arquivo pessoal