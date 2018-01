Nota de esclarecimento do Sinpromc sobre troca de secretário

No dia 19 de janeiro de 2018 foi comunicado ao Sinpromc pelo prefeito Giovani Amestoy que a professora Leslie Maicá de Melo (Secretária de Educação) seria substituída pela professor Aristides Costa.

O Sinpromc lamenta a saída da professora Leslie, pois ela tinha sido indicada pela categoria, e demonstrou preocupação quanto ao trabalho e projetos que vinham sendo desenvolvidos até então com as equipes diretivas e professores.

O prefeito Giovani afirma que tomou a decisão após uma avaliação do seu governo no 1º ano de mandato.

Disse ainda, que a escolha pelo professor Aristides se deu pelo fato de ser uma pessoa próxima a Caçapava, pois já foi prefeito de Lavras do Sul, coordenador da 13ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), em Bagé. Além disso, mantém bom relacionamento com integrantes dos governos estadual e federal.

O prefeito Giovani salientou ainda, que o trabalho desenvolvido teria continuidade e que este iria montar sua equipe e que, com isso, iria contribuir mais para Educação do município.

A presidente do Sinpromc, Dolores Estel questionou o prefeito quanto ao professor Aristides conhece a realidade educacional do município. O prefeito reafirmou que o novo secretário é bem relacionado em Caçapava, pois possui amigos e familiares.

A presidente do sindicato argumentou que a realidade Estadual é diferente da Municipal. Outro assunto da pauta do encontro foi o reajuste de 6,81 anunciados em janeiro pelo Fundeb que o prefeito afirmou que pretende pagar, mas estava aguardando a “análise do impacto financeiro” e que agendaria nova reunião.

O Sinpromc salientou a importância da valorização da classe, visto que o governo anterior pagou o piso obedecendo o reajuste integral do Fundeb, o que não ocorreu em 2017, que era de 7,64% e recebemos somente 3,58%. Temos por direito receber o reajuste integral a partir de fevereiro com base no nível médio, conforme prevê a Lei 11.738 de 16 de julho de 2008.

O Sinpromc agradece a contribuição da professora Leslie e equipe pela dedicação e comprometimento com a Educação no Município.

Caçapava do Sul, 22 de janeiro de 2018

Diretoria do Sindicato dos Professores Municipais de Caçapava do Sul – SINPROMC