João Haag Filho, 89 anos, faleceu por volta das 4h desta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2017, em Santa Maria.



Filho de João Haag Sobrinho e Maria Rita Haag era casado com Terezinha de Jesus Scarparo Haag. Deixa os filhos Guadalupe e Jorge Luiz.



O corpo está sendo velado na Capela A da Funerária Barbosa. O sepultamento será hoje (24), às 19h, no Cemitério Municipal de Caçapava do Sul.