3º Seminário Nacional de Educação Fiscal será realizado aqui na região

O evento ocorrerá no dia 28 de junho, no Hotel Itaimbé, em Santa Maria. O tema deste ano será “ICMS e Educação – Função Social dos Tributos”.

As inscrições, para quem quiser participar, estarão abertas até o dia 27. Elas podem ser feitas em bit.ly/3N7FE5A.

Sorteio

Os participantes que marcarem presença nos dois turnos do evento (manhã e tarde) serão incluídos no sorteio de cinco prêmios destinados pela Delegacia da Receita Federal em Santa Maria.

Atenção Servidores municipais!

Para os participantes que sejam servidores de municípios do Estado do Rio Grande do Sul, a participação no Seminário pontua no Programa de Integração Tributária, instituído pela Lei Estadual nº 12.868, de 18 de dezembro de 2007.

E quem não puder ir?

O evento será todo transmitido pelo YouTube, no canal do programa da Educação Fiscal de Santa Maria: www.youtube.com/@educacaofiscalsm.

Cronograma

O credenciamento começará às 8h, estendendo-se por meia hora. Às 8h30min, temos a Abertura e, às 9h, um momento cultural.

A primeira palestra começa 15 minutos depois, com o tema “O programa de Integração Tributária como Ferramenta de Fiscalização no Município” e a apresentação de Milton Mattana, assessor tributário da Famurs.

Às 10h15min, temos um coffee break de meia hora, seguido pela palestra “Educação fiscal e a função social dos tributos”, apresentada pelo auditor João Loebens, da Secretaria Estadual da Fazenda.

À tarde, o credenciamento começa às 13h. A Abertura ocorre às 13h30minm, e 20 minutos depois, temos outro momento cultural.

Às 14h, será realizada a Mesa de Discussão “Vivências da Educação Fiscal – prática na sala de aula”, que certamente interessa muito, principalmente ao pessoal da Educação. A apresentação ficará por conta das professoras Bruna Linhati de Oliveira e Claube Lima.

Às 15h, temos outro coffee break, seguido, meia hora depois, pela última palestra do evento – que será apresentada por mim – com o tema “Educação fiscal no contexto social”.

Às 17h, acaba o seminário.