Abertas as inscrições do concurso para a Receita Federal!

Estão abertas, até o dia 19 de janeiro, as inscrições do concurso para os cargos de Analista-Tributário (469 vagas) e Auditor-Fiscal (230 vagas) da Receita Federal, em todo o Brasil.

A seleção consistirá em duas etapas: a primeira delas inclui uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, uma prova discursiva (redação) e a análise da vida pregressa dos candidatos; a segunda etapa é o Curso de Formação Profissional, que tem caráter eliminatório (quem não consegue acompanhar com o aproveitamento mínimo esperado, está fora).

O edital em PDF e o formulário de inscrição estão todos no site da banca escolhida para aplicar as provas, a FGV: conhecimento.fgv.br/concursos/rfb22

Receitas federais passam a marca de R$ 2 trilhões no ano

A arrecadação de receitas federais (todo o dinheiro que entra nos cofres da União) no mês de novembro de 2022 foi de R$ 172 bilhões. Este valor representa um crescimento real (ou seja, já descontada a inflação) de 3,25% na comparação com novembro do ano passado.

Embora o valor seja mais modesto do que o arrecadado em outubro, este foi o melhor desempenho arrecadatório para o período desde novembro de 2013.

Janeiro a novembro – um recorde!

No acumulado parcial do ano – ou seja, de janeiro a novembro –, o total de receitas federais arrecadadas acaba de passar a marca dos R$ 2 trilhões.

Esta soma representa um crescimento real de 8,8% na comparação com os mesmos meses do ano passado, e é o melhor desempenho arrecadatório do país desde 1995, quando teve início o registro da série histórica.

Trata-se, em resumo, do novo recorde da arrecadação brasileira.

Análises da nova realidade

Segundo Marcelo Guaranys, secretário-executivo do Ministério da Economia, os dados positivos comprovam “os resultados do trabalho do Ministério da Economia nos últimos quatro anos, com aumento da arrecadação sem aumento de impostos”. Ele também destacou a estratégia clara de consolidação fiscal, que vem melhorando o perfil do gasto público.

Já o secretário especial da Receita Federal, Julio Cesar Vieira Gomes, destacou que o aumento de arrecadação em 2022 foi alcançado mesmo com a implementação de desonerações (alívios de impostos) dados pelo governo ao longo do ano, e que abrangeram praticamente todos os tributos federais.

O que está puxando os resultados?

Novamente, como em meses anteriores, o crescimento da arrecadação tem como fatores principais uma alta (de 15,16%) nos valores relativos ao IRPJ e à CSLL – tributos diretamente ligados aos lucros das empresas.

Isso é um bom sinal com relação à recuperação da nossa economia.

Embora tenha uma participação menor no bolo arrecadatório, o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos de Capital apresentou um crescimento realmente extraordinário, de 59,88%. Este resultado pode ser explicado pelos acréscimos nominais de 148,46% na arrecadação do item “Aplicação de Renda Fixa (PF e PJ)”, e de 95,31% na arrecadação do item “Fundos de Renda Fixa”.

Até mesmo a arrecadação de IRRF sobre os salários ascendeu, embora mais modestamente: 9,11%. Como a tabela do Imposto de Renda permanece inalterada, este resultado indica que mais brasileiros estão empregados ou, então, que o nível salarial médio dos brasileiros sofreu alguma melhora, na comparação com o mesmo período do ano passado.