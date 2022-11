Arrecadação federal em setembro chegou a R$ 166 bilhões

A arrecadação de receitas federais do mês de setembro de 2022 foi de R$ 166,3 bilhões. O resultado representa um crescimento real (isto é, já descontada a inflação) de 4,07% na comparação com setembro do ano passado.

Este foi o melhor resultado para um mês de setembro pelo menos dos últimos 28 anos. É a melhor marca desde o começo da série histórica registrada pela Receita Federal, iniciada em 1995.

Os resultados de 2022

No acumulado do ano (de janeiro a setembro), a arrecadação federal somou R$ 1,64 trilhão. Este valor representa um crescimento de 9,52% na comparação com o mesmo período no ano passado.

Aqui, novamente, temos o melhor resultado arrecadatório desde o início dos registros há 28 anos.

O Rio Grande do Sul

A arrecadação federal da 10ª Região Fiscal totalizou, em setembro, R$ 7,7 bilhões, registrando um aumento real de 3,8% na comparação com o mesmo mês no ano passado – avanço próximo do alcançado em nível nacional.

Os valores do Rio Grande do Sul correspondem a 4,88% do total do país.

Fatores principais

O IPI, relacionado ao consumo de produtos industrializados, teve uma leve queda (4,2%) na comparação com setembro do ano passado. Esta diminuição, no entanto, foi mais do que compensada pelos tributos ligados aos lucros das atividades econômicas das empresas: tivemos um crescimento de 14,2% nos recolhimentos de COFINS; 11,2% de PIS/PASEP; e 10,8% de IRPJ.

O IRPF permaneceu estável, com leve alta de 0,8%.