Balanço final do IRPF

Às 23h59min do dia 31 de maio, encerrou-se o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2023.

Naquele momento, a Receita Federal havia recebido cerca de 41 milhões de declarações, mas 8% delas eram retificadoras, ou seja, são declarações “repetidas”. Isso significa que o número de declarantes ficou próximo de 37,5 milhões – aproximando-se bastante dos 39 milhões esperados para este ano.

Os cidadãos obrigados a prestar informações do IR e que perderam o prazo precisarão, agora, fazer suas declarações em atraso, pagando multa.

Rio Grande do Sul

Aqui no Estado, foram entregues 2,9 milhões de declarações – 93% delas originais –, resultado superior à expectativa da Receita Federal para a região. Isso significa que o número de gaúchos que entregarão seus dados do IR com atraso deve ser muito reduzido.

Nossa região

Em Caçapava do Sul, 6.405 contribuintes entregaram suas declarações dentro do prazo. O número é bem próximo de 100% da expectativa para este ano, o que significa que pouca gente na cidade deverá prestar as informações com atraso.

Todas as cidades do entorno apresentam situações semelhantes. Em Santana da Boa Vista, foram 1.008 declarantes. Em São Sepé, 4.478. E em Lavras do Sul, 1.220.

Análise

Este ano, o prazo para entrega da declaração iniciou-se duas semanas mais “tarde” do que em anos anteriores, tendo sido aberto no dia 15 de março. Esta mudança foi necessária para que os sistemas pudessem ser alimentados com os dados necessários às declarações pré-preenchidas.

Em contrapartida, a data final foi protelada de forma definitiva para o dia 31 de maio. Com isso, os brasileiros ganharam 15 dias a mais de prazo.

Esta convergência de avanços – a facilitação do processo com novas funcionalidades e novos sistemas e a ampliação do prazo – resultou em um aumento no percentual de contribuintes que conseguiram declarar o IRPF dentro do prazo.

A Receita Federal segue investindo em novos avanços com os quais espera, para os próximos anos, conseguir melhorar estes indicadores ainda mais.

Resultados para os declarantes

De todas as declarações entregues dentro do prazo, 60,61% resultaram em imposto a restituir – ou seja, mais de metade dos brasileiros que entregaram a DIRPF receberão de volta valores retidos no ano passado.

Outros 19,83% ficaram com imposto a pagar. E 19,57% das declarações resultaram em “zero a zero”.

Adoção de novas tecnologias teve resultados positivos

Pouco mais de 24% dos brasileiros utilizaram a funcionalidade da declaração pré-preenchida. Este percentual aproxima-se muito da expectativa apresentada pela Receita Federal em março, que era de 25%.

Quanto aos sistemas utilizados, 88% dos declarantes optaram pelo tradicional programa instalado em computadores; outros 7% migraram para os aplicativos para celulares; e 6% fizeram o processo no próprio site da Receita Federal.