Informação importante sobre o IRPF

No dia 30 de maio, chega ao fim o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda.

Se você vai fazer a declaração no modelo COMPLETO (aquele no qual a gente lança despesas médicas, escolares, etc.), NÃO SE ESQUEÇA de preencher a guia “Doações Diretamente na Declaração”.

Nela, você destina parte do Imposto Devido aos fundos da Criança e da Pessoa Idosa, sem nenhum custo adicional – o valor destinado é descontado do teu Imposto a Pagar ou somado ao teu saldo de restituição.

É uma maneira de ajudar às entidades e aos projetos sociais sem ter que tirar dinheiro do bolso.

Falar sobre o assunto já ajuda

Mesmo quem não faz a declaração no modelo completo pode ajudar a mudar a realidade social brasileira, simplesmente falando sobre Destinação do Imposto de Renda.

O assunto é desconhecido do grande público – hoje, no Brasil, o valor total das destinações do IRPF mal chega a 3% do potencial, o que demonstra que ainda temos um enorme caminho pela frente.

Dá para fazer muita coisa apenas divulgando essa possibilidade junto aos amigos e colegas.

Exposição sobre os 100 anos do Imposto de Renda está na Unipampa de Caçapava do Sul

Em 2022, o Imposto de Renda completou um século de existência. Para marcar a data, a Receita Federal na 10ª Região Fiscal montou uma exposição com 20 banners, contando a história do tributo.

As peças foram exibidas, primeiro, no saguão do prédio do Ministério da Fazenda, em Porto Alegre, e, depois, foram levadas em um itinerário pelas cidades gaúchas.

No dia 02 de maio, a mostra chegou a Caçapava do Sul e foi instalada no saguão da Universidade Federal do Pampa – a Unipampa. Ela fica ali até o dia 08.

História e curiosidades

Por mais árido que o assunto possa parecer, a história do Imposto de Renda é fascinante, toda interligada às reviravoltas pelas quais o Brasil passou.

A exposição fala dessas evoluções todas – com o caminhar da tecnologia, da pirâmide social brasileira, etc.

Entender o IR e ser capaz de discutir sobre ele é importante, porque, quando bem estruturado, ele pode ser um imposto altamente progressivo, capaz de amenizar as imensas desigualdades sociais que caracterizam nosso país.

Dia 10, temos um encontro na Unipampa

Na quarta-feira, dia 10 de maio, às 14h, faremos um encontro aberto ao público em geral no auditório da Unipampa.

Nele, pretendo falar sobre Imposto de Renda, combate ao contrabando, e Imposto Solidário, e explicarei como funciona – em linhas gerais – o sistema tributário do nosso país.

O conteúdo todo foi pensado para o público leigo e visa capacitar os cidadãos para que comecem, já, a fazer a diferença, usando as regras do próprio sistema para promover transformações sociais e para que consigam entender as grandes discussões nacionais sobre o tema.

Quem quiser, e tiver a disponibilidade, está convidado!