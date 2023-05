Leilões da Receita Federal no RS superaram as expectativas para o primeiro trimestre

Nos primeiros três meses deste ano, as unidades da Receita no Rio Grande do Sul realizaram dois grandes leilões, reunindo mercadorias apreendidas no Estado e que estavam guardadas em depósitos de todas as delegacias em território gaúcho.

A meta da região era arrecadar R$ 5,7 milhões no período – 20% do esperado para o ano –, mas os certames realizados pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre e pela Alfândega de Rio Grande somaram R$ 7,4 milhões. Ou seja, 131% da meta.

A maior parte do valor proveio do leilão na Capital, que arrecadou R$ 6 milhões. Dentre os itens deste certame, constavam 122 veículos. Cerca de 90% dos automóveis e caminhões ofertados foram arrematados – boa parte deles, modelos antigos, destinados à retirada de peças.

O outro R$ 1,4 milhão veio de Pelotas. Lá, foram ofertados 60 lotes, dos quais 54 foram arrematados. Neste caso, também o destaque ficou por conta dos veículos, especialmente caminhões e ônibus.

A arrematação deste segundo certame, na verdade, foi de R$ 2,4 milhões, o que significa que há ainda um saldo de R$ 1 milhão a arrecadar, que poderá ser pago pelos compradores que ainda desejarem retirar as mercadorias arrematadas.

Além dos automotores, os leilões envolveram também notebooks, smartphones, smartwatches, tablets, eletrônicos em geral, bebidas, peças para vestuário e outros itens variados.

2º Trimestre teve início promissor

No dia 19 de abril, a Alfândega de Rio Grande realizou o leilão que abriu o segundo trimestre para a 10ª Região Fiscal. Dele, ainda não existem valores efetivamente arrecadados, mas a arrematação total atingiu a soma de R$ 655.681,00.

A meta do segundo trimestre é maior do que a do primeiro, e equivale a 40% do total anual, ou R$ 11,5 milhões.

22,5 milhões de declarações do IRPF já foram entregues

Até o momento, foram entregues pouco mais de 22,5 milhões de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física em todo o Brasil. O número equivale a 57% do total das 39 milhões esperadas para 2023.

Os portais online oferecidos pela Receita Federal foram utilizados por 5% dos contribuintes. Outros 8% optaram pelo aplicativo para celulares. Os outros 87% seguem usando o tradicional Programa Gerador, instalado em computadores e notebooks. A declaração pré-preenchida foi utilizada por 21% dos declarantes que fizeram o IRPF até agora.

O Rio Grande do Sul segue em ritmo semelhante, com 1,5 milhão de declarações entregues (também 57% do total esperado). A diferença, na região, é a adoção do modelo pré-preenchido, que foi adotado por 23% dos gaúchos.

A maior parte das declarações (70% na contagem nacional e 65% na regional) resultou em valores a restituir. Apenas aproximadamente 14% dos contribuintes têm ainda valores de ajuste a pagar.