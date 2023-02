MEIs deverão emitir Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas

Os microempreendedores individuais que prestam serviços para Pessoas Jurídicas não submetidos à incidência do ICMS serão obrigados a emitir a NFS-e.

Para isso, podem utilizar o Emissor Web, o Emissor Mobile (um app disponível para celulares Android e iPhone) ou, caso estejam utilizando programas próprios, a API do sistema da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.

Tanto o Emissor Web como o Emissor Mobile são gratuitos e bastante fáceis e intuitivos de se usar.

Vantagens

A nova NFS-e tem validade no país inteiro, e sua emissão simplifica o cumprimento das obrigações acessórias, além de dispensar a emissão de outros documentos fiscais municipais relativos ao ISS.

A emissão de NFS-e por parte dos MEIs não depende da adesão do município ao novo sistema (embora, na verdade, nosso município já esteja em fase de implementação).

A padronização nacional das Notas Fiscais é essencial para a integração de dados entre os fiscos municipais, estaduais e federal; além disso, simplifica e desburocratiza o cumprimento das obrigações das empresas, tornando o ambiente de negócios do país mais ágil e dinâmico.

Obrigatoriedade

Até o dia 3 de abril, a emissão de notas utilizando o padrão nacional NFS-e será facultativa – este será o prazo para a gradativa adaptação das empresas e de seus contadores ao novo sistema. Após esta data, a utilização será obrigatória.

Cabe ressaltar que essa mudança não é válida para MEIs que comercializam mercadorias e, caso o tomador do serviço seja uma pessoa física, a emissão de NFS-e continuará facultativa.

Programa Litígio Zero

Pessoas físicas, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que têm processos em julgamento administrativo (ou seja, sendo contestados) podem aderir agora ao Litígio Zero.

Ao aderir, o contribuinte abre mão da contestação, mas ganha a oportunidade de quitar estas pendências com grandes descontos.

A adesão deve ser feita através de Processo Digital, dentro do portal e-CAC, e o contribuinte precisa cadastrar um Domicílio Tributário Eletrônico, para receber notificações sobre este e outros processos.

Categorias

Sobre os débitos de pequeno valor (até 60 salários mínimos), o desconto pode chegar a 50% do montante da dívida, incluindo não apenas juros e multas, mas também os valores principais; já os débitos em discussão há 10 anos ou mais e os débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil quitação podem ganhar descontos de até 100% do valor das multas e dos juros.

Prazo

A adesão ao Litígio Zero iniciou-se no dia 1º de fevereiro e tem como data final o dia 31 de março de 2023.

Impacto

No Brasil, existem hoje 115.367 contribuintes com débitos passíveis de enquadramento no programa, totalizando R$ 1,1 trilhão (metade da arrecadação total do ano passado).

No Rio Grande do Sul, são 8.789 contribuintes, que somam R$ 18 bilhões negociáveis.