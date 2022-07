Micro e pequenas empresas já podem aderir ao Pronampe

Desde a manhã da quinta-feira, dia 30, as micro e pequenas empresas podem buscar junto aos bancos de sua preferência a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

Para acessar o crédito, os empresários precisarão compartilhar com a instituição bancária os dados de faturamento de suas empresas. Este compartilhamento não é mais feito com a entrega de documento algum. Isso deve ser feito através do e-CAC, no site da Receita Federal. Basta clicar em “Autorizar o Compartilhamento de Dados”.

Receita Federal arrecada R$ 165 bilhões em maio

A arrecadação total das receitas federais em maio foi de R$ 165,3 bilhões, registrando acréscimo real de 4,13% na comparação com maio do ano passado.

Lembrando sempre: “acréscimo real” significa o aumento do valor nominal, subtraindo a inflação do período.

No acumulado, de janeiro a maio de 2022, o total arrecadado chegou a R$ 908,5 bilhões – crescimento real de 9,75% em relação ao mesmo conjunto de meses em 2021.