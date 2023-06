Número de Cidadãos Solidários EXPLODE em todo o país (e também por aqui)

Todos os anos, no período da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, a Receita Federal – em parceria com um número cada vez maior de entidades, Estados e Municípios – faz sua campanha pela destinação dos valores do IR.

Destinar significa simplesmente dar um destino certo a uma pequena parte (6%) do Imposto Devido.

Apesar de não ter custo algum, a destinação ainda é praticada por um número muito pequeno de brasileiros. O grande obstáculo no caminho da disseminação deste hábito é, mesmo, a falta de informação. E por isso as campanhas são tão importantes.

O bom é que elas, como veremos adiante, vêm dando resultados.

Indicadores nacionais

Este ano, o montante das destinações do IRPF em todo o Brasil bateu a marca inédita de R$ 294 milhões. Crescimento de incríveis 30% na comparação com os R$ 225 milhões arrecadados em 2022.

Destes R$ 294 milhões, R$ 183 milhões foram para Fundos da Criança e do Adolescente (FDCA). Já os outros R$ 111 milhões, para os Fundos dos Direitos da Pessoa idosa (FDI).

Rio Grande do Sul…

…céu, sol, Sul, terra e cor.

Os Fundos gaúchos (o estadual e os municipais) foram destino de R$ 36 milhões em 2023 – R$ 5 milhões a mais do que no ano passado.

Destes R$ 36 milhões, R$ 22,5 milhões foram para os FDCA, e os R$ 13,8 milhões restantes, para os FDI.

Caçapava do Sul

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caçapava do Sul receberá, em 2023, o valor recorde de R$ 47 mil – um salto considerável, se compararmos com os R$ 39 mil do ano passado.

A cidade ainda não possui um Fundo da Pessoa Idosa, mas ele já está em fase final de regularização e deverá ser ativado em algumas semanas.

Santana da Boa Vista

Outra localidade que merece destaque é Santana da Boa Vista. Ela, que até o ano retrasado nem tinha Fundos para receber nada, neste ano, arrecadou R$ 16,2 mil – R$ 9,3 mil para o Fundo da Criança, e R$ 6,9 mil para o da Pessoa Idosa.

Em 2022, os fundos santanenses haviam arrecadado R$ 11 mil no total. Isso significa que houve um avanço de incríveis 47% de um ano para o outro.

São Sepé e Lavras na contramão

As destinações em Lavras do Sul tiveram uma modesta queda, somando R$ 39 mil – contra R$ 41 mil arrecadados em 2022 –, sendo que três quartos deste valor foram para o FDCA, e o resto para o Fundo da Pessoa Idosa.

Já São Sepé protagonizou uma queda acentuada em suas destinações. Em 2023, elas somaram R$ 35 mil: R$ 20 mil foram para o Fundo da Pessoa Idosa, e os restantes R$ 15 mil para o da Criança e Adolescente. Isso é praticamente um terço dos R$ 96 mil recebidos do ano passado.