Prazo do ITR inicia no dia 15!

O prazo para apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 2022 inicia-se no dia 15 de agosto e vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de setembro.

A DITR deve ser enviada por meio do Programa Gerador da Declaração do ITR (Programa ITR 2022), que estará disponível no site da Receita Federal. Além disso, continua sendo possível a utilização do Receitanet para a transmissão da declaração, ou ainda a entrega da declaração gravada em conector USB em uma unidade de atendimento da Receita.

O valor mínimo do imposto (para propriedades pequenas) é de R$ 10,00.

Valores inferiores a R$ 100,00 só podem ser pagos à vista, até o dia 30 de setembro. Acima disso, é possível parcelar em até quatro vezes, desde que elas não sejam inferiores a R$ 50,00.

Carteira de Identidade Nacional

A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) começou a ser feita na última semana de julho. O novo documento, diferente dos velhos RGs estaduais com que estamos acostumados, tem um número de registro válido para todo o país. E este número é o CPF.

Com isso, unifica-se a identificação dos cidadãos brasileiros e acaba-se com a possibilidade de uma pessoa ter identidades diferentes em Estados variados.

Por enquanto, apenas Rio Grande do Sul, Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná estão emitindo a CIN. Em breve, o resto do país deve dar o mesmo passo.

Inicialmente, essas novas identidades estão sendo emitidas apenas para cidadãos que estiverem com as informações no CPF de acordo com suas certidões atualizadas. Cidadãos que não possuírem ou estiverem com as informações incorretas no CPF poderão recorrer aos canais de atendimento à distância da Receita Federal para resolver sua situação.

Arrecadação de junho de 2022

A arrecadação total das Receitas Federais atingiu, em junho de 2022, o valor de R$ 181 bilhões, registrando acréscimo real (IPCA) de 17,96% em relação a junho de 2021.

No período acumulado de janeiro a junho de 2022, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1,1 trilhão, representando um acréscimo pelo IPCA de 11%.

Este foi o melhor desempenho arrecadatório do país desde 1995, tanto para o mês de junho quanto para o semestre.