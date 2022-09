Quatro milhões de declarações do ITR entregues

Falta apenas uma semana para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural.

Até o momento, cerca de quatro milhões de produtores e proprietários de terras já cumpriram com esta obrigação em todo o Brasil. Os Estados com mais declarações são a Bahia (869 mil), Minas Gerais (667 mil) e Rio Grande do Sul (409 mil).

Lembrando: quem tiver propriedades rurais obrigadas à entrega da DITR e não a fizer dentro do prazo, que acaba na próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, precisará pagar multa no valor de 1% do imposto devido por mês de atraso, com um valor mínimo de R$ 50,00, caso o imposto da terra fique abaixo disso.

Então, faça seu ITR em dia. Ainda dá tempo.