Receita Federal arrecadou R$ 171 bilhões em março

A arrecadação das receitas federais em todo o país no mês de março de 2023 totalizou R$ 171 bilhões. Este valor representa um decréscimo (uma queda) real de 0,42%, na comparação com março de 2022.

Fatores negativos

O Imposto sobre Produtos Industrializados protagonizou quedas em absolutamente todos os setores, por conta da redução de alíquotas: -1,17% no setor de combustíveis, -19,67% sobre outros produtos, e ainda -24,36% no IPI vinculado às importações.

O próprio montante arrecadado com o Imposto sobre Importações teve um tombo de -15,34%.

A arrecadação de tributos sobre os lucros das empresas também teve quedas: no IRPJ, foram -5,87%; e outros 5,76% no PIS/Pasep e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Curvas em alta

Os indicadores negativos foram parcialmente compensados por avanços em rubricas ligadas aos salários dos trabalhadores, como a Previdência (6,99%) e o Imposto de Renda Retido na Fonte – Rendimentos do Trabalho (8,17%).

Estes últimos indicadores foram puxados pelo crescimento da massa salarial: no total, a soma dos salários dos brasileiros, em março de 2023, é 11,62% (valores reais) maior do que era no mesmo período em 2022.

Ao lado deles, outro item que ajudou a estabilizar a queda foi a entrada de aproximadamente R$ 1,2 bilhão obtidos nos acordos feitos dentro do programa Litígio Zero.

Causas da flutuação

Na coletiva de imprensa realizada para a apresentação dos resultados, na manhã de terça-feira, dia 25, o auditor-fiscal Claudemir Malaquias, chefe de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, citou a redução de tributos sobre combustíveis e referiu-se à guerra da Ucrânia ao dizer que “passados os efeitos mais intensos de instabilidade no mercado global, você tem uma acomodação do preço das commodities”.

Ou seja: as turbulências causadas pela explosão da guerra no ano passado causaram uma disparada dos produtos primários (agro e mineração), que são o carro-chefe da nossa balança comercial. Agora, tudo aquilo começa a dar lugar a uma “nova normalidade”, com a normalização do comércio global.

Trimestre ainda teve saldo positivo

Apesar do resultado negativo neste último mês, o acumulado parcial do ano (de janeiro a março) registra um crescimento de 0,72%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em valores absolutos, já foram arrecadados R$ 581,7 bilhões até agora.

Rio Grande do Sul

Seguindo em uma direção oposta, a arrecadação no nosso Estado (R$ 7,4 bilhões) registrou um crescimento real de 7,2% em relação a março passado.

Por aqui, os recolhimentos de COFINS cresceram em 5,1%, o PIS/PASEP em 4,2%, o IRPJ em 10,7% e o IRPF em 1,9%. Estes fatores todos compensaram a previsível queda no IPI, que seguiu as mesmas tendências do cenário nacional.