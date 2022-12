Receita Federal descobre fundo falso em ônibus apreendido em Caçapava

Na manhã de quarta-feira, dia 07, a equipe de Santa Maria abriu um ônibus, no qual descobriu um fundo falso onde estavam sendo transportadas 100 caixas de uísque, avaliadas em R$ 120 mil.

O veículo havia sido lacrado no dia 15 de outubro, após ser retido na BR 290, perto de Caçapava do Sul. Na ocasião, o motorista fez diversas postagens nas redes sociais, protestando contra a abordagem. Seus advogados acompanharam pessoalmente a fiscalização desta semana, constatando eles mesmos a existência da carga irregular.

Além da bebida, encontra-se apreendido o próprio ônibus, avaliado em R$ 70 mil.

Não é a primeira vez

O ônibus apreendido pertence a um grupo criminoso que, com esta apreensão, acaba de sofrer sua terceira baixa neste ano. Nas duas anteriores, realizadas pela Receita Federal em março e em setembro de 2022, a organização teve interceptado um total de mais de R$ 500 mil em mercadorias contrabandeadas.

Emprego em alta, PIB desacelerando

Na semana passada, a Receita Federal realizou uma live para divulgar os resultados da arrecadação tributária de outubro. Os dados relativos a ela foram o assunto de nossa última edição.

Além dos impostos, foram discutidos neste evento os resultados da Economia no terceiro trimestre do ano. Esses dados nos trazem uma visão sobre como anda a situação do nosso país neste momento.

Crescendo, mas desacelerando

Vimos que a arrecadação em outubro foi a melhor em duas décadas, puxada pelo lucro das empresas. O setor de commodities segue aquecido, assim como o comércio de itens básicos e os serviços, de forma geral.

Esta curva de crescimento do PIB mostra, atualmente, tendências de desaceleração – ou seja, crescemos cada vez menos. A curto prazo, no entanto, não há sinais de que a nossa economia corra o risco de estagnar.

Empregos estão em alta

Em setembro, o desemprego atingia 8,7% da população economicamente ativa. Este número representa um avanço na comparação não apenas com a realidade do auge da pandemia – quando era de 16% –, mas uma volta a índices que o Brasil não via desde abril de 2015.

A renda média segue baixa

Esta retomada do emprego não significa, no entanto, uma retomada da renda dos trabalhadores. O rendimento médio no último trimestre ficou em R$ 2.737,00, um patamar semelhante ao de agosto de 2016 (auge daquela crise econômica).

Ainda assim, trata-se de um avanço com relação às épocas mais sombrias da pandemia da Covid-19 (em fins de 2021, a renda média chegou a bater em R$ 2.574,00 mensais).

Só para fins de comparação, pouco antes da pandemia, este indicador havia passado de R$ 3 mil.