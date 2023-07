Receita Federal divulga regras para envio da Declaração do ITR 2023

O prazo, neste ano, inicia em 14 de agosto e vai até às 23h59min do dia 29 de setembro. Os contribuintes que possuem imóveis rurais devem apresentar suas declarações dentro deste período, utilizando o Programa Gerador da DITR, que logo será disponibilizado no site da Receita Federal.

A entrega com atraso acarreta na cobrança de multa (mínima de R$ 50,00 ou 1% ao mês-calendário calculado sobre o total do imposto devido).

O valor mínimo do imposto é R$ 10,00. Valores inferiores a R$ 100,00 deverão ser pagos à vista, até o dia 29 de setembro; valores superiores poderão ser parcelados em até quatro quotas, mas cada uma delas deve ser de pelo menos R$ 50,00.

Nova edição do concurso “Luz, Câmera, Educação Fiscal”

Estão abertas, até o dia 03 de setembro, as inscrições para o concurso “Luz, Câmera, Educação Fiscal”. Podem participar estudantes do ensino superior e técnico, que deverão produzir vídeos de curta-metragem (de 30 segundos a 3 minutos). A temática a ser explorada nesta 5ª edição é “Universidade, tributos e transformação social”.

A ideia é que os alunos pesquisem e entendam a relação entre o dever de pagar tributos, as políticas públicas educacionais e a atuação da universidade como instrumento de transformação social.

Inscrições

Cada equipe participante deverá ser formada por até 10 integrantes, sendo obrigatoriamente: um professor orientador, de qualquer área de formação, e até nove estudantes regularmente matriculados em qualquer instituição de ensino superior ou ensino técnico do país.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do site do Programa Municipal de Educação Fiscal da Prefeitura de Santa Maria/RS, em https://bit.ly/46QzHmr.

Prêmios

Os criadores dos cinco melhores curtas receberão prêmios fornecidos pela Receita Federal, incluindo equipamentos eletrônicos, telefones celulares, câmeras e outros itens, apreendidos em ações de combate ao contrabando e ao descaminho e avaliados, no total, em R$ 165 mil. Os resultados do concurso sairão no dia 20 de outubro.

Receita Federal envia cartas para regularização de obras

A Receita Federal enviou 13.278 cartas, em todo o Brasil, a pessoas e empresas que possuem obras com alvará ou até habite-se registrado, mas não concluíram a regularização do INSS de suas construções. Se você recebeu uma delas, entre no portal e-CAC (no site da Receita Federal) até 31 de julho e cadastre sua obra (se isso já não tiver sido feito), utilizando o sistema CNO, que fica dentro da opção “Cadastros”. Depois, faça a aferição da sua obra utilizando o “Sero”, dentro da guia “Declarações”.

Estes sistemas são bem simples de usar, porque importam automaticamente os dados do alvará e do habite-se já cadastrados pelas Prefeituras, assim como os recolhimentos feitos em DCTFWeb e até nas antigas GFIP, caso o contribuinte tenha declarado e pago a previdência dos empregados na edificação regularmente.

Para este lote de cartas, foram selecionadas obras com mais de 150m² e com alvará ou habite-se emitido no primeiro trimestre de 2019.