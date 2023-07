Receita Federal e Governo do Estado firmam parceria para o aproveitamento de mercadorias apreendidas

A Superintendência da Receita Federal na 10ª Região Fiscal e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul assinaram, na última semana, um Acordo de Cooperação Técnica.

O objetivo do contrato é tornar mais eficiente a utilização dos produtos e veículos apreendidos pelas equipes de combate ao contrabando e ao descaminho da Receita nas ações do Estado, na prestação de serviços à população e na promoção do crescimento da economia gaúcha.

O acordo estabelece que a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão irá receber vestuário, veículos e mercadorias diversas, destinados pela Receita Federal, incorporá-los e distribuí-los.

Roupas falsificadas

As roupas falsificadas, ao invés de serem inutilizadas, passarão por um processo de descaracterização (retirada das marcas, etc.) que será feito pela Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo. Ou seja, o trabalho será feito por apenados. E as peças de vestuário poderão então ser reaproveitadas em benefício da sociedade.

Campanha do agasalho

Já na assinatura do Acordo, a Receita Federal destinou 100 mil itens de vestuário, calçados e acessórios para a Campanha do Agasalho do Rio Grande do Sul e para a população atingida pelos eventos climáticos que assolaram o Estado.

Cidadania

Esta parceria com o governo estadual é mais uma ação do Programa Receita Cidadã, uma estratégia nacional da Receita Federal, focada na gestão ambiental, na ecoeficiência e na responsabilidade social.

Assinatura do acordo

A cerimônia de assinatura do Acordo ocorreu no dia 18, no Palácio Piratini, e contou com a presença do governador Eduardo Leite; do nosso superintendente, o auditor-fiscal Altemir Linhares de Melo, acompanhado pelos adjuntos Alexandre Rampelotto e Maria Angélica Flores Orth; da secretária Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Santos Calazans; do chefe da Casa Militar, Cel. Luciano Chaves Boeira; do secretário de Assistência Social, Beto Fantinel; e do secretário de Sistema Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana.