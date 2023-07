Receita Federal lança Manual da Malha Fina para pessoas físicas e a Nova Malha Digital das jurídicas

Na quinta-feira, dia 13, a Receita lançou seu Manual da Malha Fina para Pessoas Físicas. Ao mesmo tempo, apresentou também a Nova Malha Digital para Pessoas Jurídicas.

Esses dois lançamentos refletem um esforço da instituição no sentido de orientar e dar assistência aos contribuintes de todos os tipos.

A ideia é priorizar a autorregularização – tornar mais simples a todos descobrirem quando estão em Malha, e ajudá-los a sair desta situação, corrigindo suas declarações. E com isso, reduzir a abertura de procedimentos fiscais, evitando os litígios e melhorando a relação entre a Receita e os contribuintes.

Manual para a Pessoa Física

O Manual é uma iniciativa para orientar a pessoa que caiu em malha. Assim, ela realizará os procedimentos necessários com clareza e segurança.

No manual, o contribuinte encontra as orientações sobre como entregar os documentos, como realizar retificação e impugnação e como pagar o imposto devido.

Para as PJs

A malha fiscal digital PJ é, igualmente, um mecanismo de assistência à Pessoa Jurídica. A implantação de um sistema mais simples e amigável de acesso a informações para Pessoas Jurídicas que entraram na malha fina visa impulsionar a regularização espontânea das divergências identificadas pela Receita.

Ela aponta divergências entre valores a pagar do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e débitos na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), tudo de forma simplificada e acessível. E ainda indica os caminhos para solucionar eventuais inconsistências.

O que significa “cair na malha”?

Normalmente, estar na malha indica que algum dado, em alguma declaração, foi informado de maneira equivocada. Em muitos casos, no entanto, a declaração pode estar certa e a discrepância dar-se no cruzamento com outras declarações, de outras bases de dados.

Nestas situações, talvez você tenha que comprovar algumas informações declaradas, enviando a documentação necessária via Processo Digital.

