Receita Federal publica tabelas com informações sobre benefícios fiscais

As isenções fiscais são um assunto seguidamente levantado em debates sobre a economia brasileira e sobre a relação entre o governo e os setores produtivos. E neste contexto, surgiu uma demanda da sociedade por maior transparência com relação a elas.

Atendendo a esta demanda, a Receita Federal publicou no seu site uma série de tabelas com os benefícios fiscais – citando inclusive os beneficiários – em todo o país. A consulta é livre, pública e bastante simples. Está tudo em arquivos que podem ser abertos no Microsoft Excel ou no LibreOffice Calc.

Com a novidade, a instituição propicia mais um avanço importante no campo da transparência do nosso Sistema Tributário Nacional.

Todas as planilhas com os dados estão no link: https://bit.ly/3CYEJ2K.

Receita Federal participou do Seminário de Educação Fiscal em Santa Maria

No dia 28 de Junho, tivemos o nosso 9º Seminário Regional de Educação Fiscal, promovido pelo Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria. Neste ano, o evento foi presencial e teve transmissão ao vivo pelo YouTube.

A abertura do evento contou com a presença de autoridades do município de Santa Maria, como o prefeito Jorge Pozzobom, as secretárias de Educação, Lúcia Madruga, e de Finanças, Michele Antonello, e a coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal, Luciana Prestes. Pela Fazenda Estadual, estava lá a auditora-fiscal Ivanice Zanini e, pela Receita Federal, nosso delegado, auditor-fiscal Alexandre Zorzo Righes.

Eu participei à tarde, palestrando sobre o papel da Receita Federal, as características do sistema tributário brasileiro e sobre o impacto dele na vida dos cidadãos.

Tivemos um debate interessante no final, sobre as perspectivas trazidas pelas propostas de Reforma Tributária, capitaneado pelo auditor-fiscal da Fazenda Estadual, João Carlos Loebens.

E um pouco antes do encerramento, claro, fizemos o sorteios de cinco prêmios entre os participantes que marcaram presença nos dois turnos do evento.

No dia seguinte à realização do Seminário, os vídeos das palestras já contavam com mais de 500 visualizações no YouTube.