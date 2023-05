Reta final do IRPF

No dia 31 de maio, encerra-se o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Até agora, foram entregues 25,6 milhões de declarações em todo o Brasil – cerca de 65% do total esperado para este ano.

No Rio Grande do Sul, especificamente, foram 1,8 milhão de declarantes até agora – também 65% da estimativa de contribuintes obrigados em 2023 na região.

O uso das novas funcionalidades oferecidas pelos sistemas da Receita Federal segue crescendo: 22% dos declarantes até agora usaram a pré-preenchida, e 57% utilizaram a declaração por desconto simplificado.

Não se esqueça de destinar

Digo e repito sempre: quem declara o IRPF pela declaração de modelo completo pode, e deve, destinar parte do seu Imposto de Renda aos Fundos da Criança e do Adolescente e aos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa.

Basta preencher a guia “Doações Diretamente na Declaração”. É fácil, é rápido (são só dois campos – um para escolher o fundo e outro para dizer o valor) e não custa absolutamente nada ao cidadão.

Reta final também da declaração anual do MEI

O dia 31 de maio é também a data final para entrega da Declaração Anual Simplificada (DASN-SIMEI) pelos microempreendedores individuais. Esta declaração pode ser feita pela internet mesmo, e é bastante simples (basta preencher com o valor faturado no último ano).

A entrega fora do prazo acarreta multa de 2% por cada mês de atraso, limitada a 20% sobre o valor total dos tributos declarados, ou um mínimo de R$ 50,00. Resumindo: é mau negócio perder o prazo.

Estão obrigados a fazer a declaração todos os MEIs que tinham empresas abertas e optantes pelo regime no ano passado, 2022.

Novos valores de contribuição do MEI

Com o reajuste do salário mínimo nacional pela Medida Provisória 1172, ocorrem também reajustes nas contribuições à seguridade social dos microempreendedores individuais.

Os valores mensais a serem recolhidos pelos MEIs, agora, são os seguintes:

R$ 67,00, para o MEI contribuinte do ICMS;

R$ 71,00, para o MEI contribuinte do ISS;

R$ 72,00, para o MEI contribuinte do ICMS e ISS;

Para o MEI Transportador Autônomo de Cargas, cuja contribuição para a seguridade social é de 12% do salário mínimo, o valor do INSS passa a ser de R$ 158,40, além dos demais valores de ISS e ICMS, conforme o caso.

Os novos valores aparecerão automaticamente nos DARFs emitidos a partir de junho, cobrindo os períodos de apuração de maio a dezembro deste ano.