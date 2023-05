Última semana para declarar o IRPF

Até este momento, foram entregues 30 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física em todo o Brasil. O número equivale a 77% do total esperado para este ano, que é de 39 milhões.

No Rio Grande do Sul, temos 2,15 milhões de declarantes – também aqui, 77% da estimativa de gaúchos obrigados a prestar as informações do IR neste ano.

O uso da declaração pré-preenchida segue em alta (22% dos cidadãos a utilizaram), assim como a adoção de novas tecnologias (5% das declarações foram feitas pelo site e 7%, pelo aplicativo para celulares).

O prazo para declarar o IRPF termina no dia 31 de maio.

Resultados parciais da campanha Eu Sou Cidadão Solidário

No levantamento feito na manhã desta quinta-feira, dia 25 de maio, as destinações do IRPF aos fundos da Criança e do Adolescente e aos fundos da Pessoa Idosa somaram um total de R$ 136 milhões, no Brasil todo.

A soma parcial equivale a 60% do valor destinado no ano passado.

Ainda assim, existe a possibilidade de uma virada na reta final do IRPF, pois muitos declarantes com altas rendas – e que declaram pelo modelo completo – deixam suas declarações para o final do prazo.

Dos R$ 136 milhões já destinados, R$ 84 milhões foram para os Fundos da Criança, e os outros R$ 52 milhões, para os da Pessoa Idosa.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, as destinações, até agora, somam R$ 20 milhões. No ano passado, foram R$ 31 milhões. Isso significa que estamos um pouco à frente do resto do Brasil, com 64% do valor obtido em 2022.

Nossa região

Até agora, em Caçapava do Sul, foram entregues 4.850 declarações, ou 75% do esperado. As destinações na cidade somaram R$ 20 mil, apenas 51% do total do ano passado.

São Sepé tem uma realidade ainda mais dramática neste quesito: com 3.279 declarações feitas (73% do total), as destinações mal bateram R$ 28 mil, ou 30% da soma de 2022.

Por outro lado, Santana da Boa Vista, com seus 681 declarantes (78% do esperado), já acumulou R$ 9 mil destinados – 81% do valor do ano passado. Com isso, é bem provável que a cidade consiga promover um sutil crescimento nas verbas alocadas para os Fundos em 2023.

Realidade semelhante, nós encontramos em Lavras do Sul: são 962 declarações feitas (77% do total) que geraram R$ 36 mil em destinações, o equivalente a 88% do valor de 2022.