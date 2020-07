Nesta sexta-feira (3/7), a Patrulha Ambiental de Santa Maria e a Patrulha Ambiental de São Gabriel, ambas do 2° BABM, em conjunto com a Patrulha Rural do 3° Esquadrão de Polícia Montada de Caçapava do Sul, desencadearam uma operação conjunta no intuito de desenvolver ações de fiscalização para coibir crimes contra a fauna e a flora, abigeato, furto de implementos e máquinas agrícolas, e o tráfico de armas de fogo e munições.

As ações ocorreram durante o 3° e 4° turnos, das 12hs até a meia noite, nas localidades de Rincão de Lourdes e Picada Grande. Durante a Operação nenhum ilícito ou irregularidade foi flagrado pelas Guarnições.

Informações: BM