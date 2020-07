De acordo com o Boletim desta quarta-feira (22), o número de positivos para covid-19 foi para 284 (7 novos casos), sendo que, destes, são 179 confirmados positivos através de testes rápidos, e 105 PCR. Em investigação existem 9 casos aguardando resultados.

O número de negativos subiu para 1.660, 100 a mais, já que não houve como contabilizar no penúltimo boletim devido a falha no sistema estadual e recuperados são 227 pessoas. Os casos monitorados subiram de 168 para 212. Os óbitos são 7 no total.

A Epidemiologia informou ainda que não tem nenhum paciente internado nos quartos especiais para tratamento de covid-19 do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang nos últimos 5 dias e o número de pessoas que foram transferidas para hospitais regionais caíram para 2 (em Santa Maria).

Confira o boletim:

Informações: Prefeitura Municipal