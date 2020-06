O Departamento de Epidemiologia, da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal, atualizou nesta quarta-feira (24), às 20h, os dados sobre a pandemia de Covid-19 no Município. Já foram realizados 977 testes em Caçapava do Sul.

De acordo com o Boletim de hoje, o número de positivos para covid-19 subiu de 111 para 120 (9 novos casos), sendo que, destes, são 82 confirmados Positivos Testes rápidos (subiram 9 em relação ao boletim anterior), e 38 PCR, pois, como o estado ainda não devolveu os resultados dos testes desta semana, o número se manteve e aumentou para 28 os INVESTIGADOS aguardando resultados.

O número de negativos subiu de 774 para 829 (55 no total). Monitorados diminuiu de 213 para 208 (3 pessoas). Caçapava registrou duas mortes de Covid-19, de acordo com o Departamento Epidemiológico, a morte de uma paciente de 30 anos ontem (23), em estado terminal de câncer, e que havia testado positivo para covid-19, está sob análise do Estado, pois o atestado de óbito não declarou o covid-19 como causa.

Informações: Prefeitura Municipal