O assunto do momento é a expectativa pelas vacinas ou seus insumos. Pessoas se angustiam por falta de maiores esclarecimentos sobre as datas e os grupos prioritários. Quando chegará a vez dos maiores de 80 anos? E os coitados que nem chegaram aos 70? Não sendo asilados, de aldeias indígenas ou doentes acamados, qual o seu lugar na fila de espera?

Além desses entraves, e apesar deles, há quem queira escolher a procedência das vacinas, a da China ou a de Oxford. Depende de que lado estão, ou são bolsonaristas ou dorianos, Ministério da Saúde ou Governo de S. Paulo.

Outra alternativa, a Sputnik, não é muito citada.

A vida – e os acontecimentos – vão-nos ensinando muita coisa – ou simplesmente relembram o que aprendemos desde a infância até agora. Lições do catecismo e da história sagrada e seus mandamentos, que pregam o amor ao próximo, o perdão e a aceitação do diferente.

A China, que prega outras religiões, deu um exemplo de puro cristianismo, agindo como o bom samaritano que atende aquele que precisa de sua ajuda, seja de onde for, estrangeiro ou compatriota.

Relevando as falhas de nossa diplomacia, que a responsabiliza pela disseminação da Covid-19 no mundo visando vantagens econômicas, a China liberou o envio das vacinas e compadeceu-se de Manaus, doando oxigênio, acessórios e até cestas básicas para os flagelados da Amazônia.

Lembro com orgulho nossos famosos embaixadores que colocavam o Brasil num alto patamar diante das Nações pela sua erudição, preparo e eficiência no trato das questões internacionais. Rui Barbosa, João Neves da Fontoura, que figuras carismáticas!

Não sei em que escola os atuais ocupantes do Itamaraty fizeram sua formação. Teria sido no Instituto Rio Branco, de famosa tradição… ou escolhidos por ser filho do Presidente e ter feito um breve curso de inglês para turistas?

Ainda bem que a milenar cultura chinesa não se atém aos últimos episódios de desacato por conhecer melhor nossa história e nosso povo. E que o momento tumultuado que estamos vivendo vai passar. Temos certeza que vai.