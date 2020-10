Após um ano atípico, o autódromo Alberto Cidade voltou a receber competições no último final de semana. As provas de automobilismo não ocorriam em Caçapava desde novembro do ano passado.

Respeitando os protocolos de segurança, apenas equipes e pilotos puderam estar presentes. Mas, mesmo assim, os amantes da velocidade de todo o Estado puderam conferir grandes provas, com direito a ultrapassagens sensacionais e capotagens – felizmente, sem feridos –, da segurança de suas casas, pois o evento foi transmitido via Facebook e YouTube, recebendo 15 mil acessos em dois dias.

Confira abaixo os vencedores:

SÁBADO (10/10)

Campeonato Gaúcho de Turismo 1600 (Categoria A)

Campeão: Mario Bernardi (n°141/Campo Bom)

Campeonato Gaúcho de Turismo 1600 (Categoria B)

Campeão: Thomas Bernardi (n°29/Campo Bom)

Campeonato Regional de Turismo 1600

Campeão: Ciro Rosa (n°38/Caçapava do Sul)

Vice-campeão: Adriano de Souza (n°44/Caçapava do Sul)

3° Lugar: Lucas Godinho (n°51/Caçapava do Sul)

Kart Cross A

Campeão: Antônio Marcos

Kart Cross B

Campeão: Giuliano Zolin

DOMINGO (11/10)

Campeonato Gaúcho de Turismo 1600 (Categoria A)

Campeão: Ramon Wurfel (n°98/Taquara)

Campeonato Gaúcho de Turismo 1600 (Categoria B)

Campeão: Marcelo Soares e Leonardo (n°348)

Campeonato Regional de Turismo 1600

Campeão: Adriano de Souza (n°44/Caçapava do Sul)

Vice-campeão: Lucas Godinho (n°51/Caçapava do Sul)

3° Lugar: Ciro Rosa (n°38/Caçapava do Sul)

Kart Cross A

Campeão: Darci Filho (Giruá)

Kart Cross B

Campeão: Giuliano Zolin