Um acidente no prédio em construção da unidade de Caçapava das Lojas Becker deixou três operários feridos por volta do meio-dia de quarta-feira, dia 26. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do município, o segundo pavimento estava sendo concretado para formar o piso quando a primeira laje ao fundo da construção acabou cedendo pelo peso do concreto de preenchimento.

Também de acordo com os Bombeiros, sete funcionários estavam sobre a estrutura que cedeu. Quatro deles conseguiram correr e disseram que parecia uma cena de cinema, em que eles corriam enquanto a estrutura caía. Foram resgatadas três vítimas. Duas delas conseguiram sair rapidamente dos escombros, e uma precisou de ajuda dos colegas para sair. Os operários teriam relatado que havia a possibilidade de que o restante da estrutura também colapsasse.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, foi feita a imobilização das vítimas, que se feriram sem gravidade e foram conduzidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Caridade Dr. Victor Lang. Segundo a Assessoria de Comunicação do Hospital, um dos operários sofreu uma fratura, mas passa bem. Os demais tiveram apenas ferimentos leves.

No início da tarde, a Prefeitura divulgou um comunicado é disse que a “obra está com o projeto aprovado pelo setor competente, pois cumpriu com todos os requisitos necessários para a aprovação, e com o alvará em dia”. Ainda de acordo com o comunicado, “as causas do acidente serão apuradas através de perícia a ser realizada no local pelo IGP [Instituto Geral de Perícias]”.

Conforme a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, o setor de fiscalização e um engenheiro foram até a obra e emitirão um laudo.