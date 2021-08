Um acidente na noite de sexta-feira, dia 13, causou duas mortes no quilômetro 199,1 da BR-392, no trevo de acesso à Santana da Boa Vista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre uma carreta com placas de São Gabriel e uma Ford Pampa de Santana. Os dois ocupantes da camionete faleceram. O motorista da carreta não se feriu. O trânsito ficou em meia pista no trecho.